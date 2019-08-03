Министерство обороны Украины сообщило о фиксировании трёх случаев вооружённых провокаций со стороны ополченцев в Донбассе. По данным ведомства, в результате обстрела позиций ВСУ пострадал один военнослужащий.
Силовики заявили, что за прошедшие сутки со 2 августа 2019 года украинские силы подверглись атакам 10 раз, передаёт
Ранее News.ru писал, что украинские военные оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.