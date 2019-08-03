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Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим для некоторых государств, жители которых приезжают в страну для лечения.

Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, для того чтобы отменить для них визовый режим, — цитирует лидера агентство «Укринформ». Заявление он сделал 3...