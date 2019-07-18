Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом заявил представитель президента страны в кабмине Андрей Герус.
Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа, — написал Герус в
По его словам, соответствующее решение глава государства совместно с правительством Украины приняли «в ответ на расширение российских экономических санкций».
С 1 августа спецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. С 1 октября их размер вырастет, соответственно, до 4% и 3%.
Как писал News.ru, 15 июля правительство Украины продлило действие запрета на импорт российских товаров до 31 декабря 2020 года.