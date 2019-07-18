https://static.news.ru/photo/fb11094a-a95b-11e9-b4d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом заявил представитель президента страны в кабмине Андрей Герус.

Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа, — написал Герус в Facebook .

По его словам, соответствующее решение глава государства совместно с правительством Украины приняли «в ответ на расширение российских экономических санкций».

С 1 августа спецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. С 1 октября их размер вырастет, соответственно, до 4% и 3%.

Как писал News.ru, 15 июля правительство Украины продлило действие запрета на импорт российских товаров до 31 декабря 2020 года.