https://static.news.ru/photo/8f5290be-92b0-11e9-9525-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что перед международным трибуналом предстанут не только те, кого СБУ объявила в розыск по делу о катастрофе авиалайнера MH17. Речь идёт о трёх гражданах России и одном украинце, которых Совместная следственная группа (JIT) признала причастными к крушению самолёта.

Об этом сообщила администрация украинского лидера в своём Twitter. Киев приветствовал выводы JIT, а Зеленский призвал отправить на скамью подсудимых всех, кто виновен в жестоком убийстве невинных детей, мужчин и женщин.

Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо #MH17 . Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків. — APU (@APUkraine) 19 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что обнародование имён первых подозреваемых в крушении самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на Украине — это важная веха в работе по выяснению истины о событиях июля 2014 года. Такое мнение озвучил генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг.