Штаб украинской Операции объединённых сил (ООС) подтвердил, что нарушений режима прекращения огня с начала 21 июля не зафиксировано.
Пресс-центр ООС обнародовал сводку, в которой сказано, что обстрелов позиции Объединённых сил с момента объявления бессрочного перемирия не наблюдалось.
Ранее News.ru сообщал, что власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием приказов ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий.
Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций.