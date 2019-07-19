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Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины. Члены избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать имя победителя выборов.

Фальсификацией отметились члены УИК № 624, которой предстоит работать в одной из городских школ, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook. В момент, когда в школу прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения...