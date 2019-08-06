https://static.news.ru/photo/4f7f7434-b83f-11e9-8dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/News.ru

Снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% ожидает Украина в августе. В сентябре Киев прогнозирует снижение до 10–15%.

Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Фактически уже в августе мы достигаем существенной диверсификации. Если раньше поставки из России составляли около 45%, то мы ожидаем, что в августе они будут составлять 25%, а в сентябре 10–​15%, — сказал Герус на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Представитель президента Украины подчеркнул, что Киев не против поставок российского дизтоплива «в разумных рамках». Главным условием является отсутствие рисков и угроз для стабильности рынка, пояснил Герус. Второе условие — оплата всех соответствующих налогов.

Как ранее писал News.ru, 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Первоначально сбор за дизтопливо будет взиматься в размере 3,75%, а с 1 октября — 4%.