https://static.news.ru/photo/f991acfa-b6b2-11e9-86c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины обнаружила и уничтожила за неделю 137 взрывоопасных предметов в зоне конфликта на востоке страны. Об этом проинформировал штаб операции Объединённых сил.

Пиротехнические подразделения Госслужбы по ЧС из состава Объединённых сил в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 48 га территории, изъято и уничтожено 137 взрывоопасных предметов, — говорится на странице пресс-центра штаба в Facebook .

Всего с начала операции Объединённых сил пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследовано 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 819 взрывоопасных предметов.

Также штаб отчитался о продолжении аварийно-восстановительных работ жилых домов в населённых пунктах Гранитное, Красногоровка, Марьинка и Чермалык.

За неделю восстановлено девять домов, всего с начала операции — 418 жилых зданий.

Как писал News.ru, ранее пресс-служба Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) проинформировала о том, что Вооружённые силы Украины разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе. Киевские силовики, как следует из сообщения, дислоцировались во дворе жилого дома в населённом пункте Золотое.