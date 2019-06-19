https://static.news.ru/photo/89cd6316-9293-11e9-9543-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины намерены арестовать обвиняемого в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе украинца Леонида Харченко. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко на пресс-конференции в Нидерландах, на которой были объявлены имена четырёх подозреваемых в причастности к уничтожению лайнера.

Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем всё, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека, — цитирует Луценко « Интерфакс-Украина ».

Также генпрокурор Украины, отвечая на вопрос о месте нахождения Харченко, сообщил, что он пребывает «на оккупированной территории».

Луценко добавил, что Харченко объявлен в розыск, и, если он будет задержан, его арестуют по решению украинского правосудия.

Посредством видеосвязи он (Харченко. — News.ru) будет давать показания голландскому суду, — отметил Юрий Луценко.

По его словам, согласно соглашению Киева и Амстердама, приговор голландского суда в этом уголовном деле будет обязателен на территории Украины.

Как писал News.ru, ранее Международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также Леонид Харченко с Украины. Прокуратура Нидерландов выдала международные ордера на их арест.