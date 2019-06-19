Власти Украины намерены арестовать обвиняемого в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе украинца Леонида Харченко. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко на пресс-конференции в Нидерландах, на которой были объявлены имена четырёх подозреваемых в причастности к уничтожению лайнера.
Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем всё, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека, — цитирует Луценко «Интерфакс-Украина».
Также генпрокурор Украины, отвечая на вопрос о месте нахождения Харченко, сообщил, что он пребывает «на оккупированной территории».
Луценко добавил, что Харченко объявлен в розыск, и, если он будет задержан, его арестуют по решению украинского правосудия.
Посредством видеосвязи он (Харченко. — News.ru) будет давать показания голландскому суду, — отметил Юрий Луценко.
По его словам, согласно соглашению Киева и Амстердама, приговор голландского суда в этом уголовном деле будет обязателен на территории Украины.