https://static.news.ru/photo/b4e69638-b3ab-11e9-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления моста в станице Луганской. Об этом сообщил полномочный представитель на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Принципиального согласие приступить к работам переговорщики достигли в середине июля.

Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идёт подготовка, — цитирует Грызлова ТАСС .

Мост в станице Луганской является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Ремонт переправы стал возможен благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Это позволит решить целый ряд гуманитарных и социальных вопросов. Стороны особо подчёркивают, что он будет использоваться только в мирных целях.

Единственным условием, которое выдвигал президент Украины Владимир Зеленский, была необходимость отодвинуть военные укрепления самопровозглашённой Луганской народной республики дальше от зоны проведения работ.