https://static.news.ru/photo/85851272-a8c3-11e9-aa61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подготовка к обмену пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками начнётся в ближайшее время, заявила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По её словам, Украина освободит 208 человек. Противоположная сторона сможет вернуть 208 задержанных, написала она в Facebook .

Кроме того, все пленные будут юридически чисты к моменту обмена, добавила Олифер.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.