Полотно «Пётр уже пятый» с обнажённым экс-президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион. О торгах объявила в Facebook заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.
В день падения рейтинга ПП (Петра Порошенко. — Ред.) выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая — в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая история. Целая эпоха, — написала Крюкова.
Стартовая цена картины $600.
За месяц до выборов в Верховную раду партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», за неё готовы проголосовать 5% респондентов.
Как писал News.ru, ранее премьер-министр Украины, лидер новой партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявил, что старые партии — «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — «должны уйти в историю и отдыхать на политической пенсии».