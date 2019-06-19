https://static.news.ru/photo/90d6c7d8-92ca-11e9-94fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полотно «Пётр уже пятый» с обнажённым экс-президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион. О торгах объявила в Facebook заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.

В день падения рейтинга ПП (Петра Порошенко. — Ред.) выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая — в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая история. Целая эпоха, — написала Крюкова .

Стартовая цена картины $600.

За месяц до выборов в Верховную раду партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», за неё готовы проголосовать 5% респондентов.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Украины, лидер новой партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявил, что старые партии — «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — «должны уйти в историю и отдыхать на политической пенсии».