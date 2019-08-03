https://static.news.ru/photo/e1284026-b5da-11e9-8066-fa163e074e61_660.jpg Резо Киммель Фото: Jaanus Piirsalu/postimees.ee

Капитан эстонского судна Roxen Резо Киммель, задержанный в исключительной экономической зоне РФ по обвинению в незаконной ловле рыбы, вернулся домой. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, следственные органы России изменили меру пресечения гражданину республики, и он смог улететь из Москвы в Таллин.

Судно Roxen под финским флагом задержали пограничники РФ 10 мая 2019 года. Экипаж подозревали в нарушении правил рыболовства. Roxen доставили в морской порт Калининграда. На борту обнаружили более семи тонн незаконно добытой рыбы. По предварительным данным, ущерб составил 49 млн рублей, пишет газета Postimees .

Ранее News.ru сообщал, что Украинский суд вынес решение об аресте российского танкера Neyma вместе с документацией, которую изъяли при обыске судна. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.