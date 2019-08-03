Капитан эстонского судна Roxen Резо Киммель, задержанный в исключительной экономической зоне РФ по обвинению в незаконной ловле рыбы, вернулся домой. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, следственные органы России изменили меру пресечения гражданину республики, и он смог улететь из Москвы в Таллин.
Судно Roxen под финским флагом задержали пограничники РФ 10 мая 2019 года. Экипаж подозревали в нарушении правил рыболовства. Roxen доставили в морской порт Калининграда. На борту обнаружили более семи тонн незаконно добытой рыбы. По предварительным данным, ущерб составил 49 млн рублей, пишет газета
Ранее News.ru сообщал, что Украинский суд вынес решение об аресте российского танкера Neyma вместе с документацией, которую изъяли при обыске судна. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.