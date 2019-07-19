https://static.news.ru/photo/27889470-aad3-11e9-9ebd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Червоненко, претендующий на место в Верховной раде, не убрал с асфальта в Одессе агитационные материалы, тем самым нарушив режим тишины.

С полуночи на Украине полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальщики должны заранее позаботиться о том, чтобы в общественных местах не было агитационных материалов.

И сразу нарушение тишины. Агитаторы Червоненко «забыли» убрать свои художества с тротуаров в районе парка Горького, — сообщает издание « Думская ».

Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Ранее News.ru сообщал, что пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады. К такому выводу пришли специалисты социологической службы Центра Разумкова. Согласно проведённому опросу, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 35,4% украинцев, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,7%, за «Батькивщину» — 6,7%, за «Европейскую солидарность» — 5,8%, за «Голос» — 5,4%.