https://static.news.ru/photo/1f883192-a0a4-11e9-b047-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Lоok Press

Украина вредит своим гражданам, отключая водоснабжение Крыма. Об этом заявил кандидат в депутаты Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Даниил Гетьманцев.

По мнению политика, Киеву не следует использовать данный метод для возвращения контроля над полуостровом, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

Как ранее писал News.ru, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым оставила без воды Россия, «силой отрезав» полуостров от Незалежной. Его поддержал полномочный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, по словам которого, в получении воды по Северо-Крымскому каналу нуждаются не жители Крыма, а расположенные там предприятия, и они её не получат.