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Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков удивлён своему статусу подозреваемого, который ему присвоило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. События последних дней он назвал политическим заказом.

Причиной уголовного производства, по его словам, стало то, что в его рабочем кабинете «было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». Речь идёт, отметил...