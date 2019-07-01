Представительница Болгарии Кристалина Георгиева выбыла из числа кандидатов на выборах главы Европейского совета.
Сообщение об этом поступило от болгарского премьера Бойко Борисова, передаёт агентство
Ранее News.ru писал, что глава Евросовета Дональд Туск 1 июля приостановил экстренный саммит ЕС, посвящённый определению ключевых должностей сообщества. По словам помощника политика, новый этап переговоров состоится 2 июля в 11:00 (12:00 мск). Он уточнил, что длившееся 20 часов заседание закончилось безрезультатно.
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе должны были согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Италия настаивает на пакетном принципе назначений, отвергая принцип «единого кандидата».