Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы для участия в манёврах Sea Breeze — 2019. В морскую гавань зашли канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan.
По предварительным данным, к месту учений должны ещё подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand, сообщает местное издание «
Sea Breeze — 2019 пройдут на Украине до 12 июля текущего года. В МИД России ранее назвали тренировку опасной идеей, добавив, что ведомство относится к этим мероприятиям соответствующим образом.
Ранее News.ru сообщал, что в НАТО назвали цель учений Sea Breeze — 2019. По словам представителей организации, на территории Украины западные военные выполнят задачи по патрулированию и отработке оперативной совместимости.