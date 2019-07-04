https://static.news.ru/photo/7b6ce570-9e42-11e9-be58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.gov.uk

Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы для участия в манёврах Sea Breeze — 2019. В морскую гавань зашли канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan.

По предварительным данным, к месту учений должны ещё подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand, сообщает местное издание « Думская ». По информации портала, военная техника относится к постоянной группе НАТО, находящейся на боевом дежурстве в Средиземном море. Флагманом является Toronto.

Sea Breeze — 2019 пройдут на Украине до 12 июля текущего года. В МИД России ранее назвали тренировку опасной идеей, добавив, что ведомство относится к этим мероприятиям соответствующим образом.

Ранее News.ru сообщал, что в НАТО назвали цель учений Sea Breeze — 2019. По словам представителей организации, на территории Украины западные военные выполнят задачи по патрулированию и отработке оперативной совместимости.