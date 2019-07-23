Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании выиграл выборы на пост главы Консервативной партии Соединённого Королевства. Это означает, что он автоматически станет и премьер-министром, и ему же предстоит возглавить Brexit — процесс выхода страны из Европейского Союза. Джонсон намерен покинуть ЕС до 1 ноября, причём готов это сделать по сценарию no deal, то есть без заключения соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие двусторонние отношения. Однако до этого ему предстоит решить серьёзные внутриполитические проблемы.

В должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон официально вступит уже 24 июля. Свою предвыборную кампанию он построил на продвижении сценария «жёсткого» Brexit — с возможностью выхода из Евросоюза без какого-либо соглашения. С одной стороны, сыграв на критике более «мягкого» варианта экс-премьера Терезы Мэй, Джонсон смог привлечь на свою сторону наиболее радикально настроенных консерваторов. В то же время, часть тори он своей бескомпромиссностью отпугнул. Об этом говорят даже результаты голосования: за Джонсона высказались 92 тыс. рядовых членов Консервативной партии, а за его соперника, действующего министра иностранных дел Джереми Ханта, — 42 тыс. И это при том, что изначально прогнозировался гораздо больший разрыв. Хант же решил сыграть на контрасте и прямо во время предвыборной кампании изменил позицию по Brexit, допустив не только взаимовыгодное соглашение с ЕС и «мягкий» сценарий, но и возможность переноса срока выхода Королевства из Союза.

В условиях, когда Джонсон не может похвастаться единогласной поддержкой внутри Консервативной партии, ему для укрепления власти могут понадобиться досрочные парламентские выборы. Такую мысль высказал в разговоре с News.ru генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Возможность досрочных выборов обсуждается как в правящей Консервативной партии, так и в главной оппозиционной — Лейбористской. В день избрания Джонсона лидером тори поступили сообщения, что лейбористы намерены в начале сентября, когда депутаты вернутся с летних каникул, инициировать вотум недоверия правительству. Консерваторы же рассматривают досрочные выборы как возможность усилить позиции нового премьера. Главная проблема заключается в том, что Борис Джонсон, несмотря на свою уверенность в способности вывести Великобританию из ЕС, не имеет достаточной поддержки в парламенте. И это касается не только Brexit, но и в целом его мандата, полномочий. Пока позиции консервативной партии слабы и внутри неё полный раздрай, поэтому Джонсону нужны досрочные выборы. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Консерваторам же для большинства в парламенте необходима поддержка Демократической и Юнионистской партий, отметил эксперт, но даже с ними у тори будет лишь минимальный перевес над оппозицией.

Если голоса тех сторонников Джереми Ханта, которые, как и он, более осторожны в вопросах Brexit, уйдут от Консервативной партии — и, соответственно, от Бориса Джонсона, — то вотум недоверия, будь он инициирован в контексте общеполитического мандата или же в связи с выходом из ЕС, увенчается успехом, а новый премьер потеряет власть, — заключает эксперт.

На фоне вероятных внутриполитических дрязг премьеру придётся форсированно решать и основной вопрос британской внешнеполитической повестки — выход из Евросоюза. Руководство ЕС, ранее выступавшее против пересмотра условий сделки с Соединённым Королевством, похоже, меняет позицию. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель не так давно заявила о готовности отсрочить Brexit, если Лондон попросит об этом.

По идее, Борису Джонсону стоило бы воспользоваться этим и на старте премьерского срока продемонстрировать желание вести диалог, а не продвигать no deal. Но, как показывает практика, личные амбиции часто оказываются сильнее трезвого политического расчёта. Джонсону же, который долгие год шёл к вершинам британской власти, подобные авантюры могут обойтись дорого. Поэтому есть шанс, что Лондон и Брюссель всё же придут к компромиссному варианту.