Очередной скандал с масштабными хищениями в концерне «Укроборонпром» разразился ещё во время предвыборной президентской гонки. Тогда пытавшемуся удержать власть Петру Порошенко пришлось в срочном порядке перехватывать повестку: имитировать заинтересованность в объективном расследовании, поручать проверку руководства госконцерна на полиграфе и даже педалировать вопрос о ликвидации созданной в 2010 году структуры, представляя её как «коррупционное наследие» Виктора Януковича. Президент Зеленский и его команда сделали разбор махинаций в оборонке, в которых были замешаны близкие к Порошенко чиновники, фактически пунктом своей предвыборной кампании, а после победы демонстративно поставили во главе концерна литовского «варяга» Айвараса Абромавичюса: бывший министра экономики Украины в 2016 году подал в отставку из-за «откровенной коррупции» и недвусмысленно обвинил парламентскую фракцию Блок Петра Порошенко в блокировании работы министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает разбираться в наследии предшественников. 23 июля пресс-служба «Укроборонпрома» сообщила, что после визита главы государства на Николаевский судостроительный завод рабочим предприятия выплатили долги по зарплате. В концерне подчеркнули, что задолженность в 86,5 млн грн (около $3,4 млн) была погашена по поручению президента.

Также Зеленский обещает решить проблему многочисленных коррупционных схем в области торговли вооружением и наказать виновных, что в итоге, как отмечает американский ресурс Defense News, позволит «восстановить легитимность» госконцерна в стране и за рубежом.

«Укроборонпром» объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса и включает в себя компании, которые имеют право экспортировать товары военного назначения, — «Спецтехноэкспорт», «Украинмаш» и «Укрспецэкспорт». Последняя ещё во времена своего «автономного» существования неоднократно становилась фигурантом скандалов. Например, как следовало из нашумевших записей, обнародованных бывшим майором госохраны Николаем Мельниченко, одобрение на продажу Ираку в обход санкций ООН радарных комплексов «Кольчуга», способных на большом расстоянии обнаруживать летательные аппараты, в том числе и американские самолёты-невидимки нового образца, тогдашний председатель «Укрспецэкспорта» Валерий Малев получил напрямую от президента Леонида Кучмы.

Нынешняя шумиха вокруг «теневых» схем связана с расследованием контрабандных поставок оборонным предприятиям российских деталей или деталей из наличия — то есть с украинских воинских частей. В поставках, которые проходили через фирмы-прокладки по завышенным ценам, замешаны друзья и бизнес-партнеры Порошенко.

Сам Порошенко ещё на посту президента сразу заявил, что обнародование результатов многолетних хищений — «заказ» и 100-процентный предвыборный ход, а его команда и союзники поспешили минимизировать риски — Совет национальной безопасности и обороны обязал госконцерн снять гриф секретности с некоторых документов, кабмин выделил средства для проведения аудита за период 2018-2019.

Назначенный уже президентом Зеленским глава наблюдательного совета госконцерна Абромавичус анонсировал проведение аудита в сентябре, и, как выяснили украинские журналисты, им уже подготовлен пошаговый план реструктуризации госконцерна. Однако пока не понятно, как он соотносится с тем, что в апреле говорил о реформировании член команды Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин.

Апаршин обещал лишение «Укроборонпрома» полномочий по формированию военно-технической политики при том, что предприятия будут развивать сотрудничество с НАТО, а все причастные «к многочисленным полукриминальным схемам относительно горюче-смазочных материалов, нарушениям в системе обеспечения ВСУ не избегут ответственности». Его слова в июле фактически повторил новый секретарь СНБО Александр Данилюк — он отметил, что при Совете будет создан координационный центр по разработке и внедрению реформ в ВПК и госконцерн «Укроборонпром». План же Абромавичуса пока наоборот напоминает схему «государства в государстве», а именно — формирование холдинга со строгой вертикалью руководства, но разделённого на профильные бизнес-структуры со своим финансовым балансом.

facebook.com/ukroboronprom

Одно из главных новшеств Абромавичуса — отказ от агентов при торговле вооружением и заключение контрактов между покупателем и государственным экспортёром напрямую. С одной стороны, это позволит избавиться от практики «откатов», выплаты комиссионных посреднику и создания фирм-прокладок, с другой — усложнит возможность приобретения оборонными компаниями, которые переживают трудные времена, нужных деталей и оборудования, в том числе из России.

Ключевой вопрос в том, какая в целом у Зеленского стратегия относительно оборонной отрасли Украины: пока звучат абсолютно разные заявления, — например, недавно секретарь СНБО Данилюк выразил желание сохранить затраты на оборону на уровне 5% от ВВП, отмечает в комментарии News.ru украинский политолог (Киев) Алексей Якубин.