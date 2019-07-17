Совсем немного времени остаётся до досрочных выборов в украинскую Верховную раду (голосование назначено на 21 июля), и Киевский международный институт социологии представил данные последних социологических опросов. Результаты их вполне предсказуемые — судя по всему, пятипроцентный проходной барьер преодолеют три партии: «Слугу народа» президента Украины Владимира Зеленского (поддержали 36,5% респондентов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,2% опрошенных) и «Европейская солидарность» (5,5%).

Реальные шансы попасть в Раду есть также у «Батькивщины» (4%) и партии «Сила и честь» (3,6%). При этом среди тех респондентов, кто уже определился со своим выбором, «Слуга народа» Зеленского пользуется ещё большей поддержкой — 52,3%, а за «Оппозиционную платформу» намерены отдать голоса 10,3% опрошенных.

Обе главные партии Украины в преддверии выборов значительно активизировали деятельность на российском направлении. 10 июля представители «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко, Тарас Козак, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и руководителями партии «Единая Россия», а Зеленский днём позже лично позвонил президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним судьбу украинских моряков, задержанных в прошлом году в Керченском проливе. Впрочем, больше политических очков, очевидно, заполучил украинский лидер, а не его оппоненты.

Что касается рейтинга «Оппозиционной платформы», то, как отметил в беседе с News.ru политолог Андрей Окара, он достаточно устойчивый и в целом соответствует той части избирателей Украины, которые не только хорошо относятся к России, но и одобряют российскую политику на украинском направлении. Конечно же, в этой связи электоратом партии позитивно была воспринята встреча её лидеров с Медведевым. Эксперт также не исключает, что до 20 июля руководители «Оппозиционной платформы» могут встретиться и с Путиным.

Избиратели «Оппозиционной платформы» — это электорат в значительной степени ценностно ориентированный, «созданный» риторическим талантом Рабиновича, который, скажем так, форматировал его последние четыре года по доступным ему информационным каналам, включая телеканалы 112 и NewsOne. Электорат «Слуги народа» в ценностном плане более размытый, в него входят разные люди, включая тех, кому просто хочется перемен, кому нравится имидж нового президента, его риторика, попытки изменить привычные стандарты политического процесса и т.д. Андрей Окара политолог

При этом в повестке партий хватает общего. В частности, обе признают необходимость так или иначе договариваться с Россией и стабилизировать ситуацию в Донбассе, что даёт им часть донбасского электората. И Зеленский, и Медведчук также активно занимаются вопросами, касающимися возможности обмена пленными. В этой связи, отмечает эксперт, между двумя партиями действительно существует так называемый «переток» электората (речь идёт о людях, теоретически готовых отдать голоса конкурентам). Это продемонстрировали и недавние социологические опросы. Например, когда у избирателей «Оппозиционной платформы» спрашивали, за кого они проголосовали бы, не будь в бюллетене их движения, «переток» в пользу «Слуги народа» составил порядка 30%; в обратную сторону, конечно, процент меньший, но сам факт показателен. Разумеется, обе партии это понимают и пользуются этим, перехватывая друг у друга актуальную повестку. Переманить же на свою сторону часть электората других политических движений и Зеленскому, и Медведчуку довольно проблематично. И, в целом, у них нет острой необходимости в этом, ведь, судя по опросам, даже входящая в тройку лидеров партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» со скрипом преодолеет пятипроцентный барьер.