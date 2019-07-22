На момент обработки ЦИК Украины почти 60% протоколов окружных избирательных комиссий уже ясно: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет самостоятельно сформировать большинство в Раде, не вступая в коалиционные отношения с другими политическими силами, преодолевшими пятипроцентный проходной барьер. То есть решением провести досрочные выборы для определения состава парламента президент добился своего — «Слуга народа» теперь фактически будет контролировать исполнительную и законодательную власть страны. На Западе выражают надежду, что такой расклад сил позволит Зеленскому не только провести реструктуризацию для получения очередного транша помощи от МВФ, но и приступить к реальным реформам. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации зарубежной прессы о состоявшихся парламентских выборах.
The Wall Street Journal
Полномочия президента в Украине ограничены, но и теперь, когда по результатам выборов решения Зеленского будут пользоваться поддержкой в парламенте, гаранту Конституции предстоит преодолеть ряд испытаний. В их числе, во-первых, выполнение обещания найти решение конфликта на востоке страны, где «поддерживаемые Москвой сепаратисты контролируют территорию, большую, чем штат Коннектикут», замечает WSJ. Во-вторых, Зеленскому и новому правительству необходимо провести реструктуризацию, чтобы получить миллиарды помощи от Запада и добиться успеха в борьбе с глубоко укоренившейся коррупцией. В конце 2018 года Международный валютный фонд договорился о выделении кредита в размере $3,9 млрд для поддержания экономики Украины на плаву в нынешнем году при условии проведения экономических преобразований. Финансирование приостановлено, пока не будет создано новое правительство, напоминает WSJ.
The Financial Times
Издание цитирует гендиректора киевской инвестиционной компании Томаша Фиала, который отметил «положительную» реакцию инвесторов на результаты выборов.
Инвесторы хотят, чтобы Зеленский мог выполнить свои обещания по реформам. Без их блокировки корысти ради, — сказал Фиала и пояснил, что речь идёт о борьбе с коррупцией, укреплении верховенства закона путём реформирования украинских судов и санкционирования продажи сельскохозяйственных земель.
В то же время The Financial Times обращает внимание на явку, которая составила около 50%, что ниже явки во время весенних президентских выборов или парламентских — в 2014-ом.
Названная в честь сериала, в котором бывший комик играет честного президента, партия «Слуга народа» в основном состоит из «политиков с новым лицом», включая активистов и предпринимателей, хотя некоторые кандидаты в его рядах были связаны с Игорем Коломойским, олигархом, подмечает FT. После того, как в воскресенье, 21 июля, Зеленский сам проголосовал в Киеве, он сказал, что, по его мнению, премьер-министром должен быть технократ — «очень профессиональным экономистом, совершенно независимый человеком вне политики». А выступая в избирательном штабе своей партии после голосования, президент пригласил музыканта и председателя партии «Голос» Святослава Вакарчука к переговорам по формированию коалиции в Раде (в тот момент все СМИ только писали о возможности полной победы «Слуги народа» и предполагали конфигурацию коалиции — News.ru).
Как будто комика, ставшего президентом, было недостаточно: у
Издание обращает внимание: Вакарчук и его группа не прекратили выступления во время предвыборной кампании — они сделали концерты неотъемлемой частью партийных туров по всей стране. И хотя партия «Голос» была зарегистрирована только за два месяца до голосования, Вакарчук уже давно мечтает о политической карьере, напоминает The Guardian: певец был сторонником прозападной оранжевой революции в Киеве в 2004 году и присоединился к блоку тогдашнего президента Виктора Ющенко. В итоге он получил место в парламенте в 2007 году, но быстро разочаровался в политике и уступил своё место всего через год, но в 2014-ом поддержал новые власти Украины.
Сайт корпорации BBC
The Independent
При этом The Independent через комментарий политического философа Михаила Минакова делает важный вывод: отсутствие достаточно сильной оппозиции президенту в Раде, возможно, сделает парламент более «свежим», но может сказаться на его «компетентности».