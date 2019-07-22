На момент обработки ЦИК Украины почти 60% протоколов окружных избирательных комиссий уже ясно: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет самостоятельно сформировать большинство в Раде, не вступая в коалиционные отношения с другими политическими силами, преодолевшими пятипроцентный проходной барьер. То есть решением провести досрочные выборы для определения состава парламента президент добился своего — «Слуга народа» теперь фактически будет контролировать исполнительную и законодательную власть страны. На Западе выражают надежду, что такой расклад сил позволит Зеленскому не только провести реструктуризацию для получения очередного транша помощи от МВФ, но и приступить к реальным реформам. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации зарубежной прессы о состоявшихся парламентских выборах.

The Wall Street Journal отмечает : партии 41-летнего Зеленского удалось выиграть парламентские выборы на волне того же широкого недовольства правящим классом, которая и помогла ему занять президентское кресло. Издание цитирует жителей Украины, например, 55-летнего водителя Игоря Петрова, который указывает: «голосовал за новых людей, за молодежь — за партию Зеленского» из-за усталости «от тех, кто был в правительстве и в парламенте 28 лет, не занимаясь ничем, кроме как грабежом».

Полномочия президента в Украине ограничены, но и теперь, когда по результатам выборов решения Зеленского будут пользоваться поддержкой в парламенте, гаранту Конституции предстоит преодолеть ряд испытаний. В их числе, во-первых, выполнение обещания найти решение конфликта на востоке страны, где «поддерживаемые Москвой сепаратисты контролируют территорию, большую, чем штат Коннектикут», замечает WSJ. Во-вторых, Зеленскому и новому правительству необходимо провести реструктуризацию, чтобы получить миллиарды помощи от Запада и добиться успеха в борьбе с глубоко укоренившейся коррупцией. В конце 2018 года Международный валютный фонд договорился о выделении кредита в размере $3,9 млрд для поддержания экономики Украины на плаву в нынешнем году при условии проведения экономических преобразований. Финансирование приостановлено, пока не будет создано новое правительство, напоминает WSJ.

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Financial Times называет «Слугу народа» партией «политических неофитов» Владимира Зеленского — она победила на выборах и потенциально стала первой политической силой, которая после обретения независимости Украины в 1991 году, похоже, в одиночку соберёт правящее большинство в Раде.

Издание цитирует гендиректора киевской инвестиционной компании Томаша Фиала, который отметил «положительную» реакцию инвесторов на результаты выборов.

Инвесторы хотят, чтобы Зеленский мог выполнить свои обещания по реформам. Без их блокировки корысти ради, — сказал Фиала и пояснил, что речь идёт о борьбе с коррупцией, укреплении верховенства закона путём реформирования украинских судов и санкционирования продажи сельскохозяйственных земель.

В то же время The Financial Times обращает внимание на явку, которая составила около 50%, что ниже явки во время весенних президентских выборов или парламентских — в 2014-ом.

Названная в честь сериала, в котором бывший комик играет честного президента, партия «Слуга народа» в основном состоит из «политиков с новым лицом», включая активистов и предпринимателей, хотя некоторые кандидаты в его рядах были связаны с Игорем Коломойским, олигархом, подмечает FT. После того, как в воскресенье, 21 июля, Зеленский сам проголосовал в Киеве, он сказал, что, по его мнению, премьер-министром должен быть технократ — «очень профессиональным экономистом, совершенно независимый человеком вне политики». А выступая в избирательном штабе своей партии после голосования, президент пригласил музыканта и председателя партии «Голос» Святослава Вакарчука к переговорам по формированию коалиции в Раде (в тот момент все СМИ только писали о возможности полной победы «Слуги народа» и предполагали конфигурацию коалиции — News.ru).

Как будто комика, ставшего президентом, было недостаточно: у Украины теперь есть рок-звезда в качестве потенциального политического деятеля, — так в британском The Guardian комментируют результат партии «Голос». Музыкант заполнил избирательный список своей партии молодыми специалистами, многие из которых получили западное образование, и запретил нынешним и бывшим законодателям входить в партию.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Издание обращает внимание: Вакарчук и его группа не прекратили выступления во время предвыборной кампании — они сделали концерты неотъемлемой частью партийных туров по всей стране. И хотя партия «Голос» была зарегистрирована только за два месяца до голосования, Вакарчук уже давно мечтает о политической карьере, напоминает The Guardian: певец был сторонником прозападной оранжевой революции в Киеве в 2004 году и присоединился к блоку тогдашнего президента Виктора Ющенко. В итоге он получил место в парламенте в 2007 году, но быстро разочаровался в политике и уступил своё место всего через год, но в 2014-ом поддержал новые власти Украины.

Сайт корпорации BBC акцентирует внимание на ожиданиях, которые могут быть воплощены в реальность: что выборы дадут Зеленскому более широкие полномочия по проведению реформ, сметая старую гвардию и привлекая новых лиц в парламент. Например, один из кандидатов «Слуги народа» — Жан Беленюк, олимпийский борец, который хочет стать первым в Украине депутатом смешанной расы (отец — руандиец, мать —украинка).

The Independent считает , что секрет успешной кампании партии Зеленского, которую сейчас возглавляет близкий к президенту политтехнолог Дмитрий Разумков, — это центристская позиция. Это позволяет реагировать на такие острые вопросы, как тарифы на коммунальные платежи, а публикациями в Facebook и Instagram —заменить интервью СМИ. В трудные моменты Зеленский обращался к эффективному, хотя и более старому инструменту выборов — предупреждать бюрократов перед камерами. В последние десять дней он высмеивал сотрудников таможни на западной границе; заставил начальника налоговой службы в Одессе подписать заявление об отставке; приказал другому «гангстерскому» чиновнику выйти из собрания.

При этом The Independent через комментарий политического философа Михаила Минакова делает важный вывод: отсутствие достаточно сильной оппозиции президенту в Раде, возможно, сделает парламент более «свежим», но может сказаться на его «компетентности».