Оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса победила на внеочередных парламентских выборах в Греции, обойдя правящий блок СИРИЗА, возглавляемый премьером Алексисом Ципрасом. Последний признал поражение и пообещал официально передать власть 8 июля. Эксперты сходятся в том, что победа «Новой демократии» может привнести определённые изменения во внутриполитическую жизнь Греции, но во внешней политике Афины будут придерживаться прежнего вектора.

Согласно греческому законодательству, победившая на выборах партия автоматически получает 50 дополнительных мест в парламенте. Поэтому «Новой демократии», несмотря на сравнительно небольшой отрыв от СИРИЗА (около 8%), всё же удалось получить парламентское большинство — 158 мест из 300. Среди основных реформ, анонсированных Мицотакисом, — снижение налогов и ослабление мер жёсткой экономии, на которые власти страны вынуждены были пойти несколько лет назад ради реструктуризации государственного долга. Именно с этим и связана победа «Новой демократии», отметил в беседе с News.ru доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Алексис Ципрас вынужден был проводить непопулярные реформы: увеличение налогов, сокращение бюджетных мест, пенсионных выплат и других социальных льгот. Всё это было сделано им в связи с договорённостями о реструктуризации греческого долга. И, конечно, если оппозиция в таких условиях обещает снижение налогов, увеличение каких-то выплат, это всегда выглядит заманчиво и сказывается на итогах выборов, — замечает эксперт.

Έχω την υποχρέωση να ενώσω τους Έλληνες σε ένα κοινό όραμα. O ελληνικός λαός είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τα χρόνια της κρίσης. Και όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, εμείς οι πολιτικοί ολοένα και θα μιλάμε λιγότερο. Ο λόγος περνά πια στους πολίτες. https://t.co/2D7RqHrV5W pic.twitter.com/GpSHi5o8f1 — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 5 июля 2019 г.

Нынешнее поражение — не первое за последние месяцы для СИРИЗА, на майских выборах в Европарламент блок также потерпел неудачу. Впрочем, это не означает, что «Новая демократия» сможет коренным образом изменить ситуацию в Греции. Страна по-прежнему страдает от экономических проблем, высокого уровня безработицы и т.д. и объективно вынуждена продолжать политику «затягивания поясов». В этих условиях Афины, разумеется, нуждаются в помощи от Брюсселя, поэтому приход новой власти едва ли как-то изменит отношения страны с Евросоюзом.

Мицотакис ещё более, чем Ципрас, настроен на интеграцию с ЕС, — напоминает в этой связи Николай Топорнин. — И, откровенно говоря, Афинам не из чего выбирать. Сейчас греческая экономика идёт в рост, но перспективы всё равно сложные, и, полагаю, в этих условиях позиция государства станет даже более проевропейской. Конечно, Грецию беспокоит и проблема беженцев, однако сейчас она более-менее разрешена на фоне относительной стабилизации в Сирии.

Приступить к работе Мицотакису придётся немедленно: на 8 июля рабочая комиссия Еврогруппы запланировала встречу и обсуждение очередного доклада о состоянии греческой экономики. Предполагается, что по итогам мероприятия новое правительство Греции получит детальные рекомендации по дальнейшим антикризисным мерам.

Οι γειτονιές μας επιστρέφουν στους Αθηναίους. Έμποροι, κάτοικοι και τουρίστες θα αισθανθούν ξανά ασφαλείς. Το κράτος Δικαίου επανέρχεται παντού. Γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ούτε Ελευθερία, ούτε Δημοκρατία. #Ενωμένοι_Μπορούμε pic.twitter.com/bgmJmMNUGd — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 4 июля 2019 г.

Что касается отношений с Россией, то и здесь серьёзных изменений ждать не стоит, считает эксперт. Хотя ранее многие и делали ставку на пророссийские взгляды Ципраса, в последние годы контакты Москвы с его правительством были подпорчены рядом эпизодов, связанных с предполагаемым вмешательством Кремля в региональные процессы.

Сейчас отношения не плохие и не хорошие, но они имеют давнюю историю и важны для обеих сторон. Серьёзных совместных энергетических проектов у стран нет, поэтому едва ли что-то сильно поменяется. Предпосылок для осложнений тоже нет, потому что в ходе предвыборной кампании в Греции тема России не звучала, никто Москву ни в чём не обвинял, — отмечает Николай Топорнин.

Кириакос Мицотакис уже бывал в России — например, в начале этого года. Тогда в интервью российским СМИ он особо отмечал роль РФ в создании безопасной и стабильной обстановки в Европе и заявлял о заинтересованности Афин в многостороннем сотрудничестве с Москвой.