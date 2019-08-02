Глава офиса президента Украины Андрей Богдан 2 августа опубликовал в соцсети нецензурный пост, в котором высмеял мэра Киева Виталия Кличко, — таким образом он ответил на распространяемые слухи о своём увольнении и недвусмысленно намекнул на возможную причину появления такой информации. Однако попытка пошатнуть кресло под главой администрации Владимира Зеленского — больше, чем журналистский вброс: аннулирование сообщения информагентством не отменяет конфликта офиса президента с командой столичного градоначальника и советниками с Запада. Более того, Зеленский подтвердил реальность существования заявления.

Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента, но уточнил, что пока не подписывал документ. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки, сообщается на официальном сайте главы государства 2 августа.

Андрей Богдан решил уйти с поста главы Офиса президента, чтобы больше проводить времени с Владимиром Зеленским.

Понятное дело, служебные романы к добру не доведут. Поэтому было принято решение... pic.twitter.com/nFyxuJ0SxI — Слуга народа (@ZeUkraine) August 1, 2019

Как написала журналист украинского издания «Новое время» Кристина Бердинских в Facebook, накануне она получила информацию и копию заявления об отставке Андрея Богдана, причём от своего источника в офисе президента. Это произошло уже после того, как агентство «Интерфакс-Украина» распространило соответствующее сообщение (утром 2 августа это сообщение было аннулировано). В самом офисе президента уход Богдана с должности категорически опровергали:

Это чепуха. Не дождётесь, — уверял УНИАН замглавы офиса Руслан Рябошапка, которого прочат на место генпрокурора.

Скандал с «заявлением» произошёл на фоне публичного конфликта между главой ОПУ Богданом и мэром Киева Виталием Кличко. Так, 30 июля на брифинге Богдан заявил, что Киевсоветом управляет не городской голова, а группа «смотрящих», которая терроризирует весь корпус местных депутатов. Также руководитель офиса обвинил Кличко в попытке дать ему взятку в $20 млн — в обмен на сохранение за бывшим боксёром кресла мэра.

По словам опрошенных News.ru экспертов из Киева, команда Зеленского заинтересована в проведении досрочных местных выборов, чтобы взять под контроль финансовые потоки крупных городов. В этом смысле смена столичного градоначальника, который однозначно воспринимается как «человек экс-президента Порошенко», — приоритетная задача для «ЗеКоманды». По данным СМИ, Зеленский всерьёз намерен уволить Кличко — соответствующее обращение передано в правительство — и подыскал ему замену в лице «своего человека» — директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

В украинской экспертной среде есть мнение, что вброс, который, очевидно, выгоден столичному градоначальнику, на самом деле могли организовать сотрудники офиса, чтобы подобной многоходовкой окончательно дискредитировать Кличко, кандидатура которого не устраивает «ЗеКоманду».

В то же время издание LIGA.net со ссылкой на свои источники сообщило, что история с отставкой связана с «ультиматумом со стороны США»: американская сторона вроде как не желает организовывать встречу Дональда Трампа с Зеленским, глава администрации которого был юристом олигарха Игоря Коломойского и до сих пор активно поддерживает с ним контакты, — это негативно скажется на рейтинге президента США в преддверии выборов-2020. Однако существует и другая версия, которая может объяснить недовольство администрации Трампа Коломойским, хотя днепровский олигарх имеет широкие связи в Вашингтоне: якобы в «нулевых» украинский бизнесмен «кинул» одну американскую компанию, глава которой в 2016 году был избран на пост 45-го президента США.

На месте главы офиса Запад видит «компромиссного» Ивана Баканова, друга детства Зеленского, ныне и.о. главы СБУ, отмечает источник «Страна.ua», хотя другой собеседник издания не исключает, что нынешняя ситуация — игра, которая может как «смягчить» падение Богдана, так и выступить для него кадровым трамплином. В то же время на Украине есть довольно устоявшееся мнение о том, что Иван Баканов тесно связан с американскими спецслужбами, у которых есть своё видение кадровой украинской политики.

Иван Баканов president.gov.ua

Впрочем, это всего лишь слухи и неподтверждённые рассуждения источников, в действительности же ситуация может быть куда прозаичнее: после назначения Зеленским «шефом своей администрации» Богдана практически все зарубежные СМИ негативно расценили этот шаг. Подобного мнения придерживались и политики из США и Европы. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер более чем настоятельно рекомендовал президенту не назначать главой АП «токсичную фигуру» адвоката Коломойского, указывал портал «Страна.ua». Роль господина Богдана как адвоката и близкого родственника олигарха Игоря Коломойского неизбежно вызывает вопросы в международном сообществе и среди украинских избирателей, которые видели в Зеленском «чистый разрыв с нечистым прошлым Украины», отмечал сотрудник американского Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Вызывает озабоченность то, как г-н Зеленский будет влиять на юридические баталии г-на Коломойского против правительства Украины из-за национализации ПриватБанка в 2016 году (банк принадлежал Коломойскому. — News.ru), — отмечали в Financial Times.

Не исключено, что Запад хотел бы оградить Зеленского от влияния Коломойского, который, как кажется из его интервью после возвращения на Украину, довольно вольготно чувствует себя в стране. В таком случае подтверждение отставки Богдана, с одной стороны, станет некой публичной поркой, с другой — будет выглядеть как проявление президентской «аппаратной слабости». Правда, у Зеленского остаются возможности для манёвра, а кадровые переназначения всегда можно списать на спешное выстраивание работающей вертикали власти, которая должна была заместить «пагубную порошенковскую».