https://static.news.ru/photo/d733ed1a-91ed-11e9-9d5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доля итальянских семей, живущих в условиях нищеты, достигла рекордного уровня в 2018 году на фоне затянувшегося экономического застоя и сохранения высокого уровня безработицы. В условиях абсолютной бедности проживает около 7% итальянцев.

Это самый высокий показатель с 2005 года, когда начали публиковаться сопоставимые данные. В 2018 году в условиях нищеты оказались 28% процентов людей, ищущих работу, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Об этом заявил её руководитель Алексей Кудрин в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале.