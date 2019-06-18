Доля итальянских семей, живущих в условиях нищеты, достигла рекордного уровня в 2018 году на фоне затянувшегося экономического застоя и сохранения высокого уровня безработицы. В условиях абсолютной бедности проживает около 7% итальянцев.
Это самый высокий показатель с 2005 года, когда начали публиковаться сопоставимые данные. В 2018 году в условиях нищеты оказались 28% процентов людей, ищущих работу, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Об этом заявил её руководитель Алексей Кудрин в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале.