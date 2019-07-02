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Итальянский художник Дарио Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на поле в области Венето крупное изображение князя Владимира. Необычная акция посвящена предстоящей поездке на Апеннины Владимира Путина.

По словам автора произведения, он хотел создать «икону в подарок российскому лидеру». Лик крестителя Руси получился размером 100 м на 240 м. По мнению Гамбарин, его работа лучше разглядывать рано утром или после заката с высоты 600-700 м, так как солнце создает блики на скошенной пшенице, и очертания не видны, пишет ТАСС .

Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском. В последний раз он преподнес понтифику в дар икону, и мне пришла идея создать икону в подарок Путину, — уточнил художник.

Гамбарин уже проводил персональные выставки своих картин. Он заинтересовался ландшафтным искусством (ленд-артом) свыше 10 лет назад. Ему удаётся точно владеть пространством и чувствовать его, чтобы, управляя трактором, «вспахивать» поля, создавая изображения, не используя специальное оборудование, например — навигатор. Сам он называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», поскольку они недолговечны, и, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней.

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