Власти Италии отозвали проект возведения ресторана быстрого питания McDonald's. Здание хотели построить рядом со знаменитыми термами Каракаллы.
Соответствующее распоряжение выпустило Министерство культуры и культурного наследия страны с подачи главы ведомства Альберто Бонисоли. О решении он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Я уже высказал своё несогласие с фастфудом в археологической зоне терм Каракаллы. Сообщаю вам, что министерство предприняло шаги, чтобы отменить разрешение, — объяснил чиновник.
Вместе с Бонисоли нашумевший проект раскритиковала и мэр Рима Вирджиния Раджи.
Чудеса Рима должны быть защищены, — выразила она уверенность на своей странице в Twitter.
Avanti con @_MiBAC per stop costruzione fast food nell'area archeologica delle Terme di Caracalla. Le meraviglie di Roma vanno tutelate.
Ранее News.ru сообщал, что Пекин запретил ресторанам и уличным киоскам с халяльной едой использовать слово «халяль», а также связанные с исламом надписи и символы. Об этом сообщили сами представители бизнеса, добавив, что местные власти советовали в меню делать упор на всё китайское.