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Выпускники со всей России стремятся поступить в лучшие вузы страны. Часть этих университетов находится в Москве. Согласно недавним исследованиям, мегаполис признали лучшим студенческим городом в РФ и в Восточной Европе.

Международный рейтинг составила британская компания Quacquarelli Symonds (QS) и опубликовала его на своём сайте. Возглавил перечень Лондон. Далее идут Токио и Мельбурн. Столица РФ расположилась на 34-й позиции (лучший показатель...