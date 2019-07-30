https://static.news.ru/photo/9298b794-b2f4-11e9-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Aquila/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агентство по охране окружающей среды итальянской области Эмилия-Романья ввело временный запрет на купание на 18 пляжах возле города Римини из-за обнаружения в морской воде опасных микробов.

Специалисты провели 29 июля заборы воды на Адриатическом побережье и забраковали 18 образцов. По данным местных СМИ, речь идёт о кишечной палочке и энтерококках, которые могли появиться из-за сильных дождей.

Ранее News.ru писал о том, что летние пляжи могут оказаться смертельно опасными. К такому выводу пришли учёные из Университета Купера в США. Они сообщили об угрозе для посетителей купальных зон, которую таят в себе бактерии Vibrio vulnificus. Выводы специалистов свидетельствуют о том, что в большинстве случаев бактерии не вызывают существенных проблем со здоровьем, однако в некоторых ситуациях могут спровоцировать развитие некрозов, за которыми последует ампутация конечности и даже смерть.