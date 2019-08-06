Британские истребители Typhoon за последние двое суток пять раз сопровождали российские военные самолёты.
Истребители королевских ВВС, дислоцированные на военно-воздушной базе в Эмари в Эстонии, четыре раза поднимались в воздух в понедельник, говорится в опубликованном сегодня коммюнике британских ВВС, передаёт «
Во вторник британские истребители сопровождали российский военно-транспортный самолёт Ту-134, пролетевший рядом с воздушным пространством Эстонии.
Как ранее писал News.ru, два дальних противолодочных самолёта Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, который длился 13 часов.