https://static.news.ru/photo/319f17d6-b87f-11e9-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британские истребители Typhoon за последние двое суток пять раз сопровождали российские военные самолёты.

Истребители королевских ВВС, дислоцированные на военно-воздушной базе в Эмари в Эстонии, четыре раза поднимались в воздух в понедельник, говорится в опубликованном сегодня коммюнике британских ВВС, передаёт « Интерфакс ».

Во вторник британские истребители сопровождали российский военно-транспортный самолёт Ту-134, пролетевший рядом с воздушным пространством Эстонии.

Как ранее писал News.ru, два дальних противолодочных самолёта Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, который длился 13 часов.