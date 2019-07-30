https://static.news.ru/photo/beca411c-b2f8-11e9-bf7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76. Они сопроводили российский воздушный транспорт.

По данным Минобороны Альбиона, ВВС пытались перехватить самолёт. Это является стандартным протоколом для воздушных судов. Глава ведомства Бен Уоллес отметил, что действия британской авиации необходимы для защиты неба над Балтикой, передаёт ведомство .

Ранее News.ru писал, что несколько самолётов НАТО провели радиоэлектронную разведку вблизи российских границ. Они совершают облёты территорий, несмотря на призывы со стороны Минобороны ограничить подобную деятельность.