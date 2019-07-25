https://static.news.ru/photo/5e777f70-aefa-11e9-b1b6-fa163e074e61_1024.jpg Педро Санчес Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеру Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесу не удалось набрать необходимое большинство голосов в парламенте для утверждения его кандидатуры на пост главы правительства.

Для этого, по данным la Vanguardia, ему нужно было заручиться поддержкой большинства депутатов. За его назначение проголосовали 124 депутата, против — 155, ещё 67 воздержались.

Это не помешает ему продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Король Испании Фелипе VI проведёт новые консультации с фракциями и назовёт кандидата на должность главы кабинета министров. Санчес может получить на это шанс, однако право на формирование кабинета министров может перейти к лидеру «Народной партии», второй по численности парламентской фракции. Правительство должно быть сформировано к 23 сентября, иначе будут проведены новые выборы в парламент, которые станут уже четвёртыми в этой стране за год, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал о том, что набирающая наибольший процент голосов на выборах в Верховную раду Украины партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вступать в коалицию с политическими силами Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Петра Порошенко «Европейская солидарность».