https://static.news.ru/photo/735c2b6a-a7cb-11e9-8329-fa163e074e61_1024.jpg Карлов мост Фото: Houdek Martina/CTK/Global Look Press

Сотрудники полиции столицы Чехии Праги задержали двоих иностранцев в возрасте 30 и 23 лет. Мужчин обвиняют в нанесении граффити размером 5 на 2 м на одной из колонн Карлова моста.

Силовики прибыли на место происшествия очень оперативно и без включённой сирены, что позволило застать вандалов с поличным. Преступникам грозит до 3 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Харькове восстановили на прежнем месте разрушенный националистами памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.