https://static.news.ru/photo/5a641dc6-b5d0-11e9-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о ценах на хлеб в стране за первое полугодие 2019 года. Хлебная корзина украинцев подорожала на 9%, до 76,6 гривны ($3,02), сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он добавил, что цена килограмма пшеничного хлеба из муки высшего сорта за полгода выросла на 11%, килограмма ржаного и пшеничного хлеба из муки первого сорта — на 9%. По словам Дорошенко, цена полукилограммового батона увеличилась на 7%.

При этом эксперт привёл данные собственного исследования Ассоциации поставщиков, согласно которому хлебная корзина подрожала на 13%. Он уточнил, что цена на ржаной хлеб выросла на 14%, на пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 13%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 12%, а на батон — на 9%.

Ранее News.ru писал, что командование ВСУ выводит 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Причиной передислокации оказались многочисленные случаи воровства, в котором подозреваются военнослужащие подразделения.