https://static.news.ru/photo/db75da22-aa3f-11e9-892c-fa163e074e61_1024.jpg Александр Гвоздик Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны. Такое мнение высказал чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик.

По мнению украинского спортсмена, «война — это всё равно средство наживы», когда «верхушка» преследует свои меркантильные интересы.

Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории, — заявил Гвоздик в интервью изданию Tribuna .

Он высмеял тех, кто верит в агрессию России и назвал чушью разграничение по языковому принципу. Спортсмен также предположил, что война может быть выгодна производителям военной техники.

Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором. Только 23,9% жителей соседнего государства уверены в обратном.