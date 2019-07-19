Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны. Такое мнение высказал чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик.
По мнению украинского спортсмена, «война — это всё равно средство наживы», когда «верхушка» преследует свои меркантильные интересы.
Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории, — заявил Гвоздик в интервью изданию Tribuna.
Он высмеял тех, кто верит в агрессию России и назвал чушью разграничение по языковому принципу. Спортсмен также предположил, что война может быть выгодна производителям военной техники.
Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором. Только 23,9% жителей соседнего государства уверены в обратном.