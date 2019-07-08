Думал ли ведущий популярного в Грузии телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, смело поносивший российского президента в прямом эфире, что его слова так отзовутся? Думаю, что нет. Да и как ему было ожидать такой резкой общественной реакции вплоть до блокады возмущёнными активистами резиденции телекомпании, когда ещё вчера все клеймившие россиян «оккупантами» и «врагами» почти автоматически становились чуть ли не национальными героями.

Да и было брать с кого пример. Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом. Естественно, кто тут бы отказался сплясать на туше, как казалось, поверженного льва. Особенно, когда безопасно, а на улице тепло. Футболисты обряжаются в провокационные футболки, рестораторы повышают на символические 20 процентов — эквивалент якобы оккупированной грузинской территории — цены для русских туристов. Певица, выступавшая на корпоративах и даже днях российских городов, клянётся, что в Россию больше ни ногой. Тем более что с нею полностью рассчитались за последние концерты в Коломенском.

Словом, полный национальный консенсус вокруг оскорбления соседней северной страны. И вдруг Габуния, сам того не ожидая, попадает впросак. Что же случилось буквально за несколько последних дней? А всё по известному украинскому анекдоту о двух хлопцах, решивших побить москаля, которые на вопрос — «А если вас?» — искренне удивляются: «А нас-то за шо?».

Телеканал «Рустави 2» отказался извиняться за мат ведущего в адрес Путина. Нецензурную лексику допустил журналист Георгий Габуния в своей авторской программе, которая вышла в эфир сегодня вечером https://t.co/pMyVk9nFaV pic.twitter.com/vwlwct89Ug — #говоритмосква (@govoritmsk) 7 июля 2019 г.

Конечно, быстрая и резкая российская реакция с запретом на авиаперёлеты в Грузию стали для многих ярых патриотов неожиданностью. В Москве не стали раскачиваться, а нанесли удар по набиравшему ход туристическому сезону. Уже, по предварительным данным, российские туркомпании отказались от 80 процентов брони на гостиницы в курортных грузинских городах.

А тут ещё Роспотребнадзор опять заинтересовался качеством миллионов бутылок грузинских вин, которые почему-то упорно идут не в Европу, а во всю ту же Россию. А кто ищет, тот, как известно, всегда найдёт то, что ищет. Тем более что грузинские виноделы после прошлых встрясок опять расслабились. Словом, в Тбилиси запахло жареным. И отнюдь не шашлыком.

Кроме того, в столь вожделенном для грузинской элитки западном мире реакция на выступление Зурабишвили и местных депутатов была, мягко говоря, сдержанной. Никто по головке за такие эскапады не погладил. Даже те покровители, что используют Грузию для создания России неудобств на южном фланге. Мол, всё надо делать тоньше.

И тогда в Тбилиси явно решили отыграть назад, но при этом как-то сохранить лицо. Поэтому, думаю, в блокаде телекомпании есть некий показной момент. Демонстрация недовольства новой ситуацией снизу, на которое и верхи как-то отреагируют. Но паузу выдержат.