https://static.news.ru/photo/c88807fa-9ff4-11e9-9865-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.

Как заявила Первому каналу Общественного вещателя Грузии министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, экономика страны довольно диверсифицирована.

Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет. Экономика, в том числе и экспорт, должна расти, а у вас должен быть выбор торговли с любой той страной, где вы считаете, что ваша продукция будет продаваться лучше, — цитирует чиновницу ТАСС .

По словам министра, Россия является вторым крупнейшим торговым партнёром Грузии после Турции.

Как ранее сообщал News.ru, грузинские предприниматели попросили власти договориться с РФ, чтобы не понести убытки из-за оттока российских туристов после временного запрета на прямое авиасообщение между странами. Во время встречи с ними чиновники пообещали помочь в случае возникновения проблем со сбытом продукции.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию из-за беспорядков в этой стране.