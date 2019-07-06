Грузинские предприниматели попросили власти договориться с РФ, чтобы не понести убытки из-за оттока российских туристов после временного запрета на прямое авиасообщение между странами.
Мы развили виноградарство, стали брать кредиты для развития туризма, построили погреба. Куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и разрешили этот вопрос, — сказал фермер из города Кварели Михаил Манисашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Во время встречи с предпринимателями грузинские чиновники пообещали помочь в случае возникновения проблем со сбытом продукции.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию из-за беспорядков в этой стране.
Ранее News.ru писал, что экономика Грузии из-за оттока российских туристов может лишиться порядка $710 млн. Специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы.
Туристы, захотевшие поменять путёвки в Грузию из-за отмены авиасообщения с Россией, при выборе альтернативных мест отдыха отдают предпочтение абхазским и российским курортам.