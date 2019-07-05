https://static.news.ru/photo/b9d4618c-9f12-11e9-b6b8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Гройсман Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госкомпании, в том числе «Нафтогаз Украины», должны до 10 июля отозвать все иски в отношении страны, иначе будет поднят вопрос об увольнении их руководства, заявил премьер-министр государства Владимир Гройсман.

По его словам, он не станет терпеть того, что предприятия будут и дальше «паразитировать на государственных вопросах».

Поэтому, я считаю, сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и в менеджмент компаний. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства. Потому что государство — их собственник, — отметил Гройсман во время заседания правительства.

Премьер добавил, что в случае невыполнения поручения необходимо принять решение об отставках руководителей, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что судебная реформа на Украине провалена. По его мнению, проект разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.