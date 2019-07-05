Госкомпании, в том числе «Нафтогаз Украины», должны до 10 июля отозвать все иски в отношении страны, иначе будет поднят вопрос об увольнении их руководства, заявил премьер-министр государства Владимир Гройсман.
По его словам, он не станет терпеть того, что предприятия будут и дальше «паразитировать на государственных вопросах».
Поэтому, я считаю, сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и в менеджмент компаний. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства. Потому что государство — их собственник, — отметил Гройсман во время заседания правительства.
Премьер добавил, что в случае невыполнения поручения необходимо принять решение об отставках руководителей, передаёт
Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что судебная реформа на Украине провалена. По его мнению, проект разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.