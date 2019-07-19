https://static.news.ru/photo/ef05450e-ab1c-11e9-836b-fa163e074e61_1024.jpg Кириакос Мицотакис Фото: Panagiotis Moschandreou/Xinhua/Global Look Press

Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами. Об этом заявил премьер страны Кириакос Мицотакис.

В проекте госбюджета на 2020 год, который будет представлен в сентябре, не будет нарушен заложенный финансовый баланс, а также не будут ставиться под сомнение цели первичных профицитов госбюджета, договорённость о которых, к сожалению, была достигнута предыдущим правительством. Достигая цели 2019 и 2020 годов, мы закладываем масштабные и смелые изменения на всех уровнях экономики, — цитирует ТАСС главу правительства Греции со ссылкой на парламентский телеканал «Вули».

Издание напоминает, что перед досрочными парламентскими выборами Мицотакис критиковал правительство премьера Алексиса Ципраса за то, что оно под давлением международных кредиторов согласилось на поддержание высокого профицита госбюджета в 3,5% ВВП до 2022 года.

Как ранее сообщал News.ru, оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса победила 7 июля на внеочередных парламентских выборах в Греции, обойдя правящий блок СИРИЗА, возглавляемый премьером Алексисом Ципрасом.

Эксперты сходятся в том, что победа «Новой демократии» может привнести определённые изменения во внутриполитическую жизнь Греции, но во внешней политике Афины будут придерживаться прежнего вектора.