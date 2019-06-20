Сотрудник Торгового представительства РФ стал жертвой автомобильной аварии в Осло. Об этом сообщило посольство России в Норвегии.
Инцидент произошёл 20 июня. Причиной ДТП стали непогода и плохая видимость на дорогах.
Родственники погибшего оповещены о случившемся, отмечается в Facebook дипмиссии. Имя мужчины не называется.
Ранее News.ru писал о гибели троих россиян в Эфиопии в результате крушения самолёта Boeing 737. Первоначально их сочли участниками конференции ООН в Найроби, однако впоследствии выяснилось, что они были обычными туристами.