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Мэр Риги Дайнис Турлайс, который занимал пост градоначальника после добровольной отставки Нила Ушакова, был освобождён от исполнения своих обязанностей. Такое решение было принято оппозицией в столичной Думе.

Депутатам не понравился взгляд Турлайса на будущее рижского правительства. За его отставку проголосовал 31 член Думы из 60. Политик занял пост 30 мая 2019 года. Он является представителем партии «Честь...