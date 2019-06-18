https://static.news.ru/photo/2307b9d8-91c1-11e9-a323-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Два человека погибли и ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки в Стамбуле. Инцидент произошёл у офиса компании-перевозчика на почве конфликта интересов по мелкому бизнесу.

По данным полиции, в драке участвовали граждане Грузии и России. Последние — уроженцы Кавказа. Среди погибших один россиянин и два грузина. Они скончались от огнестрельных ранений. На месте инцидента были обнаружены пистолеты и ножи.

Несколько человек с обеих сторон задержаны. Двое граждан Грузии объявлены в розыск, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, а ещё четверо пострадали. По словам представителя суда, подозреваемые будут находиться под стражей в течение двух месяцев.