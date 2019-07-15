https://static.news.ru/photo/d7211b4c-a70d-11e9-857a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия заявил, что акции протеста в Тбилиси практически разрушили отношения с Москвой, которые выстраивались на протяжении последних трёх лет. Политик отметил, что большинство граждан Грузии выступают за нормализацию российско-грузинского диалога.

Парламентарий отметил, что борьбу против дружбы с Россией ведут «деструктивные политические силы Грузии». Таким образом, по его мнению, они пытаются показать «своим зарубежным хозяевам» собственную важность на политической сцене.

Никому не нужна война, политические санкции или противостояние между странами, — пояснил Ломия.

Политик в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым добавил, что его визит в Россию будет способствовать налаживанию отношений, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия преследует свои интересы на грузинском направлении, и ей хотелось бы продвигать их более активно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.