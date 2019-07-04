https://static.news.ru/photo/4d626a6a-9e4c-11e9-b66c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что во время допроса пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отказалась отвечать на вопросы и указать источник информации об обстрелах мирного населения Донбасса со стороны украинских силовиков. В связи с этим ведомство направило официальный запрос в офис главы государства.

В нём прокуроры попросили указать источник, на который ссылалась Мендель, говоря от лица президента. В ведомстве отметили, что информация, представленная пресс-секретарём, является частью информационной войны против Уркианы.

Ранее News.ru писал, что бойцы Вооружённых сил Украины могут убивать мирных жителей Донбасса. Об этом заявила Мендель. По её словам, это происходит из-за провокаций сепаратистов.