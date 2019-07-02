https://static.news.ru/photo/0189061a-9ce1-11e9-b75e-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Толстой Фото: duma.gov. ru/Global Look Press

Заместитель председателя Государственной думы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой подтвердил, что РФ выплатила взнос в бюджет СЕ.

По его словам, были перечислены деньги за 2019 год, передаёт ТАСС . Он отметил, что Москва выполняет собственные обещания.

Мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил и ни думал по этому поводу, — подчеркнул он.

С 2017 года РФ частично прекратила перечисления денежных средств СЕ, заявив, что возобновит финансовые операции тогда, когда полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью восстановят. Парламентариев из РФ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ весной 2014 года из-за присоединения Крыма.

С 26 июня 2019 года РФ снова стала полноправным членом организации. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании. За это проголосовало 116 европейских депутатов, против — 62.