https://static.news.ru/photo/a1e29414-9ceb-11e9-9ce6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christie's

Скульптурное изображение головы египетского фараона Тутанхамона будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. Цена изваяния, которое станет лотом вопреки многочисленным протестам Египта, может составить $5,1 млн.

Скульптура, изображающая фараона в образе бога солнца Амона, входит в частную коллекцию Resandro Collection. Египетские власти в начале июня 2019 года обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть голову в страну. По мнению одного из ведущих мировых египтологов Заки Хаваса, бюст был незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре.

Владельцы предоставили на аукцион ложную информацию. Они так и не показали никаких юридически достоверных документов для подтверждения права собственности, — заявил эксперт.

Доподлинно происхождение скульптуры неизвестно. Имеются документальные подтверждения фактов владения объектом с 1960-х годов. Сначала он принадлежал немецкому принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксис, затем несколько раз перепродавался, передаёт ТАСС .

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