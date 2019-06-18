https://static.news.ru/photo/44509c32-920b-11e9-b2cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голландский телеканал NPO 2 выпустил в эфир сюжет, где называются имена четырёх возможных фигурантов дела о крушении рейса МН17 Малайзийских авиалиний, произошедшем 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Речь идёт о Иване Безъязыкове, Сергее Дубинском, Сергее Мучкаеве и Олеге Пулатове.

Сюжет опубликован за день до того, как международная следственная группа (JIT) должна была объявить имена причастных к авиакатастрофе. Авторы материала предполагают, что после этого уголовный суд предъявит названным лицам обвинения.

По предварительным данным, летом 2014 года полковник Сергей Мучкаев командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, к которой был приписан сбивший самолёт ЗРК «Бук».

Сергей Дубинский руководил разведкой в непризнанной ДНР и, по данным Bellingcat , являлся одним из главных организаторов перевозки «Бука». Пулатов, по версии следствия, непосредственно сопровождал установку, а Безъязыков является гражданином Украины, где его подозревают в государственной измене.

Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе.