Голландский телеканал NPO 2 выпустил в эфир сюжет, где называются имена четырёх возможных фигурантов дела о крушении рейса МН17 Малайзийских авиалиний, произошедшем 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Речь идёт о Иване Безъязыкове, Сергее Дубинском, Сергее Мучкаеве и Олеге Пулатове.
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По предварительным данным, летом 2014 года полковник Сергей Мучкаев командовал 53-й Курской зенитно-ракетной бригадой, к которой был приписан сбивший самолёт ЗРК «Бук».
Сергей Дубинский руководил разведкой в непризнанной ДНР и, по данным
Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе.