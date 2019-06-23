https://static.news.ru/photo/78504016-95a6-11e9-a463-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает бывшего главу МИДа Бориса Джонсона совершенно неподходящей кандидатурой на пост премьера Великобритании.

Борис Джонсон как следующий премьер-министр Великобритании — это ужас, — цитирует Стерджен ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По мнению министра, такой точки зрения придерживаются жители не только Шотландии, но и других регионов Соединённого Королевства.

Стерджен отметила, что Джонсон, будучи главой МИДа, продемонстрировал свою некомпетентность, и она не представляет себе, как он будет «примирять людей» на должности премьера.

Ранее сообщалось, что Джонсон является фаворитом гонки за пост главы Консервативной партии и британского правительства, в которой к финалу остались лишь два кандидата. Как писал News.ru, победе экс-министра в этой борьбе может помешать громкий скандал с любовницей.