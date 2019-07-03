https://static.news.ru/photo/dbbb348e-9d90-11e9-8e2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что процесс решения проблем в Донбассе не должен привести к федерализации государства по сценарию, предлагаемому Россией.

По его мнению, эту проблему в первую очередь придётся решать президенту Владимиру Зеленскому и будущему главе МИДа.

По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию, — передаёт его слова Liga.net .

Он отметил, что в Донбассе большинство людей говорит на русском языке и в этом вопросе придётся идти на компромиссы. Однако создавать на этой территории полностью русское языковое поле, по его мнению, не стоит.

Ранее News.ru писал, что Климкин решил уйти в политический отпуск из-за конфликта с президентом. Поводом для него послужила критика Зеленского в адрес министра из-за того, что тот не уведомил главу государства об обмене нотами с МИД РФ по украинским морякам.