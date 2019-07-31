Руководитель партии Президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что во время выступлений в Верховной раде будет использовать украинский язык, так как это требование закона.
Однако полный отказ от русского он отверг, передаёт «
Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно, — подчеркнул он.
Политик добавил, что правовые нормы позволяют ему использовать любой язык в речи.
Ранее News.ru писал, что Разумков является главным претендентом на пост председателя украинского парламента. На должность главы фракции «Слуга народа» претендуют глава штаба партии Александр Корниенко, полпред Президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук и член партии Давид Архамия.