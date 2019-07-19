Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал преждевременными разговоры о должности спикера Верховной рады, которую ему сулят. Вместе с тем он не исключил такую возможность.
Думаю, что всё возможно, но я считаю, что сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить, — цитирует политика УНИАН.
21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Ещё до их проведения в «Слуге народа» заявили, что определилась с кандидатурой будущего спикера. Приоритетным претендентом на этот пост называют Дмитрия Разумкова.
Тот, как писал News.ru, уже заявил, что новый состав правительства Рада не станет формировать по принципу «свой-чужой». Главным критерием станет профессионализм.