И.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов рассказал о новом руководителе управления ведомства во Львовской области. Он сравнил коллегу с персонажем многих романов и фильмов, агентом 007 британской разведки Джеймсом Бондом.
Особенно мне нравятся четыре первые буквы его фамилии (Бондарчука — прим. News.ru). Потому что именно Бондом надо быть, чтобы выполнить все те задачи, которые перед ним стоят, — передаёт слова руководителя силового ведомства агентство «Укринформ».
Ещё одно кадровое назначение в регионе произошло 6 июля текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Маркияну Мальскому возглавить Львовскую область.
Ранее News.ru сообщал, что руководитель страны во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.