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Если Иран продолжит наращивать количество обогащённого урана, это усугубит конфликт между Тегераном и США и приведёт к наплыву беженцев в Европу. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

В частности, по его словам, Исламскую республику могут покинуть проживающие там три миллиона афганцев. Существует риск огромной волны беженцев, которая создаст большие проблемы для Европы, — цитирует министра издание Welt...