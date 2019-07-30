https://static.news.ru/photo/4f60df2c-b2b5-11e9-bdec-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Кличко - мер/Facebook

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.

По словам Богдана, он шесть раз озвучивал свою просьбу Кличко.

Просил отказаться от института «смотрящих» в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве, — рассказал руководить офиса президента.

При этом Кличко заверял его в том, что знает о коррупции и хищениях, однако не может ничего с этим сделать. Этим он подтвердил, что утратил контроль над ситуацией в столице.

Есть два–три «смотрящих», которые имеют определённые группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром, — объяснил Богдан позицию политика.

В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что вопрос об увольнении главы КГГА будет рассмотрен на ближайшем заседании.

В свою очередь Кличко назвал предложения по разделению власти в Киеве и отстранению его с должности противоречащими законодательству и объявил о намерении отстаивать нынешнюю схему, согласно которой избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева сообщила, что какие-либо уведомления о предстоящем увольнении мэра Киева с поста главы КГГА в администрацию не поступали. Она подчеркнула, что Кличко узнал об этом из сообщений СМИ, так же, как и другие граждане Украины.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко. Причина — избрание нового главы государства.