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Дирекция польского музея «Аушвиц» в городе Освенцим запретила использование беспилотников в небе над бывшим немецким концлагерем.

В организации считают, что такие меры позволят защитить посетителей и их личное пространство, сообщается на её сайте. Директор комплекса Петр Цивиньский заявил, что раньше в небо над музеем могли подняться...